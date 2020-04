“Nos sentimos solas, exigimos garantías”: enfermeras de la Clínica El Bosque

En días anteriores les pasamos un comunicado en el que exponemos varias peticiones, pero aún no recibimos respuestas. Llegamos a buscar respuestas, porque no las hemos encontrado. Hemos tenido una semana desgastante, triste, porque para nosotros tampoco es fácil esta situación. Por eso la motivación otra vez de venir a la institución para que nos den una solución o para llegar a un nuevo acuerdo a raíz de las peticiones y exigencias que estamos haciendo”, sostiene Enith Meza, enfermera jefe.

Las enfermeras y enfermeros aseguran que a pesar de que las directivas de la clínica se comprometieron a garantizar la protección de su personal, muchas de las peticiones aun no se cumplen.

Las profesionales de la salud demandan insumos de protección para prestar adecuadamente el servicio de atención médica, transporte y alimentación pues a muchos se les dificulta acceder a restaurantes cercanos.

“Nos sentimos solos y si no nos escuchan no sé que podemos hacer. Pedimos también que nos apoyen con la alimentación ya que no contamos con restaurantes cercanos y muchos de nuestros compañeros, en especial, auxiliares de enfermería, les queda complicado porque vienen de los pueblos, se levantan a las 3:00 de la mañana, se les dificulta cocinar a esa hora y les queda difícil”, expone Meza.

150 trabajadores hacen parte el personal de enfermería la Clínica del Bosque que reciben todos los días pacientes sospechosos y diagnosticados con la enfermedad COVID- 19.

“Queremos que un ente de control pueda gestionar lo que está pasando aquí”, agrega la enfermera.