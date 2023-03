“Nos van a matar los mosquitos”: en La Candelaria piden ayuda con el canal pluvial

Los habitantes del sector El Caño, en el barrio La Candelaria, hicieron un llamado desesperado a la Alcaldía de Cartagena para que los ayude con una limpieza del canal de aguas pluviales que atraviesa la zona, conocido popularmente como canal María Auxiliadora.

Manifestaron que la estructura fue intervenida por última vez hace más de un año, y desde entonces la constante es que lleguen basuras por montones a diario.

"Hace casi un año que no lo limpian y estamos sufriendo por la cantidad de mosquitos que nos azotan siempre. En las tardes se pone peor, no podemos estar ni en las terrazas de las casas porque nos atacan. Esos mosquitos nos van a matar. Además el olor siempre es insoportable, no es algo a lo que uno se pueda acostumbrar. Lo peor es que si uno se va para la avenida Pedro de Heredia o a la Pedro Romero a protestar lo que hacen es echarnos la Policía. No sabemos qué hacer, aquí ni siquiera tenemos líderes comunales que hagan algo por este sector", expresó Manuel Rodríguez, vecino.

La señora Muriel Chico también lamentó el estado actual del canal y aclaró que la suciedad no es producto de falta de conciencia ciudadana de los moradores, sino de personas que arrojan los desechos en otros sectores y estos luego son arrastrados por el agua.

“Lo que pasa es que nunca han hecho algo para taparlo, nunca nos han beneficiado con alguna inversión, este es el sector más olvidado por las autoridades. Lo peor es que la gente nos señala de puercos pero en realidad esas basuras vienen de arriba, de las clínicas que están por Bruselas y Amberes. Necesitamos que le pongan las tapas a ese canal”, expresó la mujer.