Nuevo examen para abogados: fecha clave para presentarlo y poder graduarse

Hasta mañana, 23 de enero, es el plazo máximo para inscribirse en el Examen de Estado para Abogados en Colombia, una evaluación que se convierte en un peldaño crucial en la formación y certificación de profesionales del derecho en el país.

Está previsto que la prueba se realice en mayo de 2024. El Consejo Superior de la Judicatura anunció la apertura del proceso de inscripciones para que los abogados hagan la presentación del examen de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018. Lea también: 500 mil pesos y bonos, Renta Ciudadana arranca con todo en el 2024.

El anuncio de esta ley en su momento, y hasta los días de hoy, desató inconformidades y sinsabores en una gran cantidad de abogados que culminaron su proceso de formación y están a la espera de ser egresados.

El Universal contactó al abogado Uriel Pérez, exmagistrado de la Comisión de Disciplina de Bolívar, quien explicó algunos puntos sobre la importancia de estas pruebas y por qué han provocado incomodidades para algunos.

“Si ese examen no lo pasan, los estudiantes no pueden llegar y tener la tarjeta profesional y no pueden ejercer. Eso viene de la Ley 1905 del año 2018, ley que creó un examen habilitante que antes no existía, es decir, que hoy se exige realizarlo para que se pueda ejercer la profesión de abogado en Colombia, porque este pretende validar la idoneidad del graduado en Derecho. El asunto es que este examen es solamente para los estudiantes que comenzaron su carrera después del 28 de junio del año 2018, año en que se creó la ley”, puntualizó Pérez.

Y es ahí donde los estudiantes aseguran que está el meollo del asunto, ya que si un estudiante empezó su carrera después del 28 de junio del año 2018, tienen que llegar y presentar el examen. Esta decisión fue dictada por la Corte Suprema de Justicia.