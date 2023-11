Oferta del Sena para trabajar en Alemania: pagan 13 millones y enseñan el idioma

Llega noviembre y muchos cartageneros buscan la forma de gestionar desde ahora su 2024, cerrar un ciclo y abrir otro lleno de prosperidad y abundancia con un buen empleo. La rápida expansión de algunas empresas en Colombia ha generado nuevos empleos, especialmente para personal con poca experiencia, estudiantes del Sena y universitarios.

En 2022, la informalidad laboral en la capital de Bolívar se situó en 54,8%; mientras que el desempleo juvenil (15 a 28 años) en Cartagena es del 20,7%, superior al promedio nacional (18,2%). Lea también: Adultos mayores en Cartagena recibieron incentivo del programa Colombia Mayor

Ante la incertidumbre de no tener un empleo muchos colombianos se ven en la ardua tarea de buscar trabajo tanto por dentro, como por fuera de sus ciudades. Existen varias plataformas oficiales para conseguir empleo en países europeos; por ejemplo, ingresando directamente a la página web de la Embajada a consultar; no obstante, el Servicio de Aprendizaje Nacional (Sena), dispuso de la Agencia Pública de Empleo (APE) para que empresas internacionales oferten sus vacantes en el aplicativo. De esta manera, los colombianos podrán tener la certeza de que no caerán en estafas o en situaciones que arriesguen sus vidas.

En estos momentos hay en vigencia tres vacantes para laborar en Alemania con una compañía bastante reconocida de ese lugar. Los interesados deberán acceder a la APE, registrar la hoja de vida, postularse a la vacante y cumplir al 100 % con los requisitos solicitados.