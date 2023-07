¡Ojo! Sujetos se hacen pasar por la Fiscalía en Cartagena para vaciar cuentas

José Manuel Uparela estaba comprando el mercado de la quincena de julio cuando sacó su celular, dijo que pagaría por transferencia. Justo en ese momento se dio cuenta que su cuenta estaba en cero. Al principio llamó a su banco, pero luego recordó algo sospechoso que había pasado días atrás.

Dos días atrás Uparela había recibido un correo electrónico en el que le indicaban que tenía una citación por parte de la Fiscalía, según, por falsificación de documentos. Al principio se preocupó, luego envió un correo indicando que él no había hecho tal cosa, pero quizá un pequeño detalle pudo haber desencadenado el robo cibernético. Lea también: “Regalan una elegante comida y te endeudan”: denuncian estafa en Cartagena

“Yo estaba ese día con mis hijas y de repente me llegó un correo. Yo no suelo leer emails, pero como era de la Fiscalía entré de una; decía que según, yo no había asistido a la primera citación que me hicieron, y que por eso me estaban enviando los detalles de la segunda cita. Me citaban según por una presunta falsificación de documentos. Yo soy consciente de que uno no puede creer estas cosas, que existe gente con malas intenciones, pero es un momento en el que hay un pánico, uno se llena de estrés y miedo, así que yo con el afán de ver qué decía en la citación, entré de inmediato al link”, contó el empresario a El Universal.