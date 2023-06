Padre e hijo arman castillo de arena en Marbella, mientras la lluvia lo permita

La creación de esculturas de arena no requiere solo destreza técnica, sino también una profunda comprensión de las propiedades del material con el que trabajan. De hecho, el libro del Guinness World Records reconoció este 24 de mayo una nueva hazaña mundial en Alemania, donde se construyó uno de los castillos de arena más grandes del mundo.

En Cartagena no es que esto sea muy común; no obstante, las habilidades para moldear arena de Yesid y su hijo parecen no tener límites. Los colombianos, a través de su arte, lograron capturar con la arena de algunas playas, la belleza y la delicadeza de la ciudad, creando piezas que sorprenden y deleitan a los espectadores.

“Nosotros hacemos estas obras para que la gente se tome fotos. Es un trabajo de mucha paciencia y con el que tenemos en cuenta los factores externos como el viento y las mareas, que pueden afectar la estabilidad de estas creaciones. Por eso esperamos en Dios que no llueva por estos días”, contó el artista a El Universal.