Pagos a trabajadores de la Maternidad, ¿de vuelta a los retrasos?

Luego de que septiembre de 2021 trabajadores de salud que prestan servicios en la Clínica Maternidad Rafael Calvo protestaron, e incluso se encadenaron, por el no pago de ocho meses de salarios; hoy temen estar de vuelta “al mismo círculo vicioso”.

Temen volver la zozobra de los retrasos en los pagos. “Nos preocupa volver a no saber cuándo pagan, a estar prestando aquí o allá, porque además resulta que Soseinco SAS, que era la empresa facturadora de Maternidad, la clínica como que le adeuda, y procedió a embargarle la cuenta de Davivienda donde llega el giro directo y de allí nos pagan la nómina. Todos los recursos que estén llegando se quedan allí”, contó uno de los afectados.

Agregó: “Supuestamente hoy saldría un fallo porque se interpuso una acción de tutela contra ese embargo, pero aún no nos han dado respuesta y todos los trabajadores estamos desesperados porque no sabemos qué va a pasar, no nos dicen nada; estamos esperando el fallo del juez cuando se suponía que estas cuentas eran inembargables”.

El Universal le consultó al gerente de la ESE Maternidad Rafael Calvo, Tomás Rodríguez Manotas, sobre la situación expuesta, y hasta el momento no ha obtenido respuesta.