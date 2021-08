Parqueaderos de Playa Blanca llevan 20 días cerrados por polémica con terrenos

El domingo 1 de agosto, los trancones para entrar a Playa Blanca eran interminables. “No, el problema no es el aforo, sino que los dos parqueaderos que estaban más cerca de la playa fueron cerrados. Habilitaron uno al lado del Aviario, en toda la entrada de la playa, pero los carros ya no pueden entrar sino que tienen que quedarse allá fuera porque los parqueaderos de acá dentro fueron cerrados”, aseguró a El Universal José David Miranda, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca.

Disputas de terrenos

El Universal habló con Alejandro Cadena, apoderado de las dos sociedades propietarias de los lotes donde funcionan los parqueaderos, quien explicó cuál es la situación que mantiene cerrados a los parqueaderos en este momento. “Los parqueaderos dejaron de operar por presiones que han tenido las propietarias de parte del señor Vicente Girado y su familia, junto a personas indeterminadas porque han tomado acciones de hecho para cerrar por la fuerza los parqueaderos y evitar que las personas de la comunidad que trabajan allí que son nativos de Barú, operen los parqueaderos”, narró Cadena.

Según Cadena, “ellos no tienen ningún soporte legal. Uno de los socios los escuchó en algún momento porque ellos habían tenido acercamientos el año pasado, diciendo que tenían derecho (sobre el terreno). Se les pidieron los documentos a través de su abogado pero nada. Ellos no tienen ningún documento que acredite una posesión o propiedad, ellos mismo aceptan que no tienen ningún título”, explica cadena, quien cuenta que no es la primera vez que este grupo de personas invade reclamándolo como propio.

Aunque la policía ha intervenido, los superan en número y para evitar que la situación pase a mayores se decidió cerrar los parqueaderos hasta llegar a una solución.

“Reclamos sin fundamento”

“Hace varios años cuando se estaba haciendo el proyecto Playa Blanca – Barú, ellos exigían unas hectáreas de un predio que era de Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) que no tiene nada que ver con estos, eso queda a kilómetros de los parqueaderos. En esa época ellos decían que ese era el predio de su abuelo. Después fueron a otro predio de una sociedad privada para decir que era ese predio sobre el que tenían derecho y ahora exigen derechos sobre este”, cuenta Cadena.

La situación ha generado caos vehicular en Playa Blanca. Más de 20 días completa el cierre de los parqueaderos que perjudica no solo a las 12 familias de Santa Ana que operaban estos espacios, sino a los prestadores de servicios turísticos, ya que muchos visitantes desisten de caminar hasta las playas o solo lo hacen hasta determinado sector.

“Ellos están ‘disparándole’ a todo a ver por dónde pueden obtener un recurso, pero no tienen ningún documento con el que soporten eso porque nosotros tenemos las escrituras y los certificados de libertad y tradición. En el caso del predio grande data de 1974 la adquisición por parte de uno de los socios de la sociedades dueñas de ese predio”, dijo el apoderado.

En estos momentos se adelantan procesos jurídicos para esclarecer la situación y poder recibir en los parqueaderos a los turistas que van a Playa Blanca sin contratiempos en la movilidad.