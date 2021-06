Pasacaballos todavía no tiene el lote definitivo para el hospital

La construcción del hospital de segundo nivel en el corregimiento de Pasacaballos está cada vez más cerca de ser una realidad. Pese a que aún no se tiene un lote definitivo, aunque en redes sociales se haya manifestado lo contrario, el presidente del Consejo Comunitario del corregimiento asegura que el martes, 1 de junio, en compañía de Ecopetrol y el Distrito, estuvieron visitando un nuevo lote que sería donado por una entidad privada, el cual aparentemente cumple con todos los requisitos que el Departamento Administrativo de Salud (Dadis) y la Secretaría de Infraestructura han manifestado, pero están esperando los resultados definitivos de los estudios de factibilidad y viabilidad del terreno para tomar la decisión.

“Nosotros no queremos que haya desinformación ni expectativa en el corregimiento sin tener nada seguro, por eso no hemos salido a decir que ya se tiene un sitio, porque no es así y nos sorprende que estén diciendo que ya está el lote para la construcción”, explicó Neicer Elles, presidente del consejo comunitario.

¿Qué pasó?

Elles aseguró que “el lote que están mencionando, en el barrio Altos de La Paz, fue el tercero que visitamos y, según el diagnóstico dado por el Dadis, no cumple con las especificaciones debido a que sus vías de acceso no están en óptimas condiciones y por su ubicación no tiene el nivel permitido por las entidades. Por eso me preocupa la información que se ha estado divulgando”.