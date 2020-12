Paseo peatonal de Manga, lleno y sin distanciamiento

Manga es el segundo barrio de la ciudad con más casos activos de coronavirus. Según señaló el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en este sector de Cartagena hay 41 casos, el primero es San Fernando con 42, cifra que preocupa a sus moradores, quienes piden mayor presencia policial, sobre todo en el paseo peatonal el cual se ha convertido, según dicen, en el sitio de encuentro de muchas familias y personas que no residen en ese barrio, lo que hace que se presenten aglomeraciones.

“Llegan muchas personas de otros barrios en taxis o carros a ver la bahía o a hacer ejercicio en esta zona. No es que nos moleste que vengan personas de otros sectores, lo que queremos es que no se siga convirtiendo en una plaza como ha ocurrido en La Trinidad en Getsemaní, ni que las personas no usen sus mascarillas o no mantengan la distancia”, dijo un morador del lugar.

El denunciante aseguró que “en ocasiones se escucha la música que ponen no solo aquellos que hacen jornadas de ejercicio grupal, sino también aquellos que vienen a celebrar al aire libre un cumpleaños o algún otro evento, donde se ven muchas personas sin mantener las distancias, algo que es muy preocupante, pues los casos en Manga siguen aumentando y a veces ni los residentes nos sentimos seguros”.

Mayor control

Julio Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga, señaló que “sí es cierto que se presenta esta situación, donde no se cumplen con las medidas de bioseguridad, pero son más que todo protagonizadas por foráneos”.