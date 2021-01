Peajes: Concesión Vial insiste en que Tasa Interna de Retorno no se ha cumplido

Por su parte, Iván García añade que “la TIR aún no se ha cumplido y tenemos todos los estudios financieros de bancas de inversiones reconocidas, donde se ha determinado el estudio de la TIR y esta no se ha logrado en este momento. Además, el contrato está vigente y así lo sabe el alcalde”.

“Esto es un auto de trámite en un proceso que apenas está empezando, por lo que no da ningún fundamento para tomar decisiones respecto al contrato, el cual está vigente y así lo sabe el alcalde de Cartagena”, alega René Osorio.

“Que respeten el proceso”

“Nosotros queremos que se respeten los procesos contractuales. Lo que se hizo fue una estimación en un auto de trámite, que fue dado a conocer el 18 de enero por la Contraloría y en la parte final del documento dice claramente que contra la presente decisión no procede recurso alguno, por ser de trámite”, asegura. Así mismo, este agregó: “Se le ha querido dar una entidad jurídica a este auto como si fuera un fallo, ha habido confusión y se le debe aclarar al alcalde para que no se siga actuando con esta forma, donde se está generando es un caos”.

El proceso fiscal en el que está inmersa la concesión se encuentra en la etapa preliminar de investigación y, según Osorio, las pruebas fueron recopiladas por la Contraloría General en febrero del año pasado.

“Vinieron a Cartagena en febrero y practicaron una serie de pruebas hasta el mes de diciembre del año pasado. Le aportamos todas las pruebas y documentos que pidieron, y que le dieron a la fiducia. Entonces el proceso está apenas en el análisis de todo ese acervo probatorio y al final lo que sacaron fue un auto de trámite donde ampliaron el número de sujetos pasivos fiscales, donde todos los alcaldes, exdirectores de Valorización, gerentes de Edurbe, subdirectores técnicos y algunas empresas, les tiene que notificar para que puedan hacer descargos, presentar pruebas, recursos y nulidades”, aseguró Osorio.

Además, señaló que mensualmente sostienen reuniones con los supervisores de la Alcaldía, quienes conocen el manejo de la TIR y saben en qué porcentaje se encuentra y cómo es el mecanismo.

“Nosotros ahora no podemos levantar las talanqueras y dejar que todo el mundo pase, porque no se ha cumplido la TIR, pero por ley sí debemos hacerlo cuando hay más de 20 carros. Según los cálculos, a la TIR le falta poco porcentaje para que se cumpla, pero no podemos dar una fecha estimada”, concluyeron.