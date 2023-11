¡Persecución de película! Mujer se fue tras hombre que le chocó el carro

“Yo vivo en Turbaco, iba bajando hacia Cartagena y la altura de La Plazuela ocurrió todo. Para nadie es un secreto que esos semáforos de ahí no están funcionando bien; venían carros delante y detrás mío. Yo iba normal, a una velocidad moderada. El semáforo de la calle que viene de la Biblioteca Distrital a la avenida no está funcionando tampoco, y un señor salía de allá, pero no sabría explicar a qué velocidad. Este golpeó mi carro por el costado izquierdo, me dañó la puerta del conductor y la trasera”, describió Castillo.

Y agregó: “inmediatamente después del choque se acercaron varias personas, yo no me pude bajar porque la puerta de mi lado no podía abrir, así que quien se bajó fue mi mamá. El señor se bajó alterado y se puso a insultar a mi mamá, dijo que la culpa era mía porque yo iba acelerada, lo cual es falso, porque eso se puede corroborar con las cámaras. El señor se puso tan altanero que me tuve que bajar, la esposa se metió también en el problema y comenzó a insultar a mi mamá. Yo comencé a grabar y tomar fotos para dejar evidencias. Intenté comunicarme con el tránsito, pero las manos me temblaban tanto que no sabía qué hacer y estaba bloqueada”.

Brenda cuenta que la esposa del conductor comenzó a realizar varias llamadas, luego le pidieron a su mamá que hablara con alguien por celular, pero esta se negó.

“Dijeron que los habían asesorado por teléfono y que la recomendación que les habían dado era que se fueran. El señor nunca me dio su nombre, no me quiso mostrar la cédula y tampoco quiso mediar para conciliar conmigo. El señor finalmente se subió al carro, arrancó y se fue. Yo lo perseguí hasta los Cuatro Vientos y le gritaba que me resolviera, mi mamá estaba tan asustada que me dijo que evitáramos una mala hora, así que me regresé para La Plazuela a llorar, no podía hacer más nada”.

A continuación, una recopilación de los videos compartidos por Brenda: