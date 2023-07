Petro se pronunció por muerte de hombre a manos de la Policía en Barú

En el clip se ve el momento en que Esteban, como lo llaman sus allegados, intenta impedir que se lleven a uno de los presentes señalado de vender estupefacientes. Se acerca a los uniformados, les habla, grita y exige, cuando un balazo en la ingle lo calló. Cayó al suelo y de ahí no se volvió a levantar.

En Playa Blanca, Barú aún no se reponen de la muerte de Johan Esteban Infante Cuervo. El joven, de 27 años que falleció en un confuso procedimiento policial que fue grabado por uno de los presentes. El hecho ha sido controversial porque uno de los uniformados que estaba realizando la diligencia fue quien le disparó al hoy occiso. Lea: Video: A bala matan a hombre en procedimiento policial, en Playa Blanca

“Miente de nuevo, no es legal en todo el mundo, respete a los colombianos que no somos tontos. Aquí en Irlanda, uno de los países con mejor calidad de vida no es legal”, le cuestionó un usuario a Petro.

En medio de la controversia, @PattyGallegosNY a través de Twitter rechazó las declaraciones del presidente: “Señor Petro, la violencia le pertenece a todo aquel que decide tomar las armas para imponer su ley en lugar de dialogar”.

Secretaría del Interior

A través de un comunicado, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana se refirió a los hechos presentados en Playa Blanca, además de rechazar los actos de violencia enfatizó que en la zona están prohibidas las actividades comerciales nocturnas.