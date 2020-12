Piden investigación por abuso policial contra actor estadounidense en Cartagena

“Este no es un estado ni una ciudad militarizados y no estamos en una dictadura, por lo que no se debe actuar de esa manera. Aquí respetamos los derechos individuales, por lo que es absolutamente condenable este nuevo caso reportado”, dijo.

La denuncia

La denuncia sobre el presunto caso de abuso policial contra el actor y activista Kendrick Sampson fue hecha por la actriz Natalia Reyes a través de sus redes sociales.

“Este es mi amigo Kendrick Sampson @kendrick38, un actor y dedicado activista del movimiento @blklivesmatter en Estados Unidos, hoy le pasa esto en Cartagena y me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (...)”, se lee en la publicación de Instagram.