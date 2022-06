Piden solución para el caño Pinzón en el Pie de La Popa

Residentes del barrio Pie de La Popa se sienten afectados por el basurero en el que se ha convertido el caño Pinzón. Dicen que llevan más de cinco años padeciendo el abandono por parte del Distrito y aún no les dan una solución sobre la situación de este cuerpo de agua. (Lea: ¿En qué estado se encuentra el proyecto de drenajes pluviales?)

“Soy residente del edificio Los Flamingos desde hace más de cinco años y por todo el tiempo que llevo viviendo en este lugar me considero testigo del abandono que existe por parte de la administración con el caño Pinzón. No hay un mantenimiento ni limpieza de rutina, en ocasiones las basuras parecen desbordarse y ni qué decir cuando llueve. Es increíble que no exista un ente encargado de la limpieza de este caño. Este se ha convertido en un basurero, baño para los habitantes de la calle y vendedores ambulantes. Necesitamos que la administración tome cartas en el asunto”, dijo Lenys Carrillo, habitante del sector.

Así mismo, por causa de estos desechos que son arrojados en el caño se han presentado malos olores y enfermedades causadas por los mosquitos que abundan en esas aguas. (También le puede interesar: Estos son los canales de Cartagena en los que urge una limpieza)