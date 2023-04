¡Pilas! Los cortes de luz del 26 al 30 de abril en Cartagena y Bolívar

Turbaco: con el fin de ejecutar mejoras en el circuito Ternera 13 será necesario suspender el fluido eléctrico de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., en las siguientes poblaciones de la zona rural de Turbaco: Palmarito, Buenos Aires, Caimital, Rancho Luna, Betania y La María. De igual manera, se renovarán postes en la calle 2a con carrera 4 del barrio 5 de Octubre, sector que también estará sin servicio en el mismo lapso de tiempo.

Mompox: en la calle 14 con carrera 2 del barrio La Esperanza avanzará la modernización de los equipos de medida, trabajos que requieren de la interrupción del servicio desde las 7:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.

Cartagena: desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., se ejecutará mantenimiento al transformador de distribución de la subestación Fernández Madrid, en el Centro Histórico de Cartagena.

Simití: para avanzar en la instalación de equipos se programó una interrupción del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en el corregimiento de Monterrey y la vereda Humaderita.

Altos del Rosario - Tiquisio: la zona urbana y rural de estos municipios estarán sin fluido eléctrico desde las 7:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., en aras de adelantar el cambio de estructuras.

Arjona: los barrios San Roque, La Línea y sectores aledaños a las haciendas Bajo Viejo, Natalí del Carmen, El Fondo y Campo Alegre, se beneficiarán con los trabajos de renovación de postes, para los que se interrumpirá el servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Magangué: en el barrio Nueva Esperanza continuará la renovación de la infraestructura eléctrica, labores para las que se suspenderá el fluido eléctrico de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en este sector.

Maríalabaja: para realizar labores de optimización de la infraestructura del circuito Maríalabaja 2, es necesario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., interrumpir el suministro eléctrico en la población del Playón, zona rural de este municipio.

Viernes 28 de abril:

El Carmen de Bolívar: con el fin de ejecutar mejoras en el circuito El Carmen 2 será necesario suspender el fluido eléctrico de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., en los sectores El Cerro y Lomas del Viento.

Arjona: avanzan las actividades de cambio de postes y redes de baja tensión, para las cuales, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., no tendrán energía los clientes ubicados entre la carrera 43 con calle 54 del barrio Simón Bossa.

San Martín de Loba: la zona rural y urbana de este municipio estará sin fluido eléctrico en aras de avanzar con los trabajos de renovación de la infraestructura eléctrica. Estas acciones requieren la suspensión del servicio de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Villanueva: continuarán las labores de optimización y poda técnica en el circuito Bayunca 1 entre las 7:15 a.m. y las 6:00 p.m. Por seguridad se requiere interrumpir el servicio en la zona urbana de este municipio durante el tiempo programado.