Plantón en Manga rechaza la continuidad de los peajes en Cartagena

Cabe recordar que luego de las críticas, Dau aclaró que lo dicho sobre la continuación de los peajes es solo una posibilidad de las muchas que ha pensando para financiar el mantenimiento de las vías, pero que serán expertos quienes determinen cuál es la propuesta más factible.

Recalcó que la ciudadanía no debe pagar por ello. “Yo desde mi campaña dije que no se podían tener esos peajes internos en la ciudad y que la ciudadanía pague por ellos. El peaje de Manga ni Ceballos se van a poner para que lo pague un particular, pero sí hay que poner algo para la Sociedad Portuaria, que son los principales usuarios y beneficiarios de esta vía”, dijo Dau.