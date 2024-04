Polémica: Dumek responde a tuit del MinTransporte sobre Transcaribe

“Recentralización administrativa hasta para la movilidad de los cartageneros. ¡Qué vaina! No puede ser que desde Cartagena tengamos que cargar con los problemas mientras en Bogotá se tomen las decisiones. Pues no. Vamos a hacernos cargo del problema y a tomar las decisiones para intervenir con soluciones”, trinó.

“Ni lavan ni prestan la batea. Protección Costera completamente abandonada por la UNGRD, el proyecto del Canal del Dique sin un horizonte claro y cada propuesta desde la Nación resulta atropelladora, incongruente o descontextualizada, como por ejemplo el cobro de valorización a residentes de Bocagrande para el Dique. Por amor a Cartagena no puedo quedarme callado frente a la recentralización, cuando nosotros somos los que sufrimos los problemas a diario y en Bogotá pretenden saber cómo resolverlos”, expresó Turbay a El Universal.

El más reciente capítulo de esta controversia se dio el pasado jueves, cuando Cartagena conoció, a través de este medio, que el Gobierno de Gustavo Petro postuló el nombre de Humberto Ripoll para que sea escogido como gerente de Transcaribe. Nombre que a muchas voces en la ciudad, especialmente en La Aduana, no les genera confianza, pues en 2020 fue declarado insubsistente como gerente de Transcaribe, en medio de una profunda crisis operativa y financiera. Lea también: “La empresa no tiene permisos ni pólizas”: Teremar Londoño sobre yate hundido

Desde que Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, le pidió la renuncia a Patricia Hernández como gerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (Transcaribe), la reunión extraordinaria de la Junta Directiva para elegir su reemplazo que no se ha dado y los constantes y cotidianos problemas del sistema, Transcaribe sigue desatando la polémica a nivel nacional.

Párrafos más adelante, Camargo expone: “Respetamos la autonomía territorial y acompañamos en dicho respeto, su decisión de no contar con este Ministerio para la gestión conjunta que sugiere la relación que debemos mantener para el éxito de los proyectos: IP del Aeropuerto, que avanza para ampliar la capacidad, luego de ocho años de estar estancada, el Proyecto del Canal del Dique, los proyectos de Infraestructura que para el Distrito podemos acompañar con los instrumentos de Gestión del Plan de Desarrollo, así como el fortalecimiento de capacidades para incidir sobre la Informalidad en la prestación del Transporte Público y la Seguridad Vial, entre otros”.

No obstante, el anterior recuento de proyectos para Dumek Turbay fue una especie de “amenaza disimulada, un mensaje ambiguo”.

“No es necesaria la amenaza disimulada para sentarnos a hablar. Estoy en total disposición de reunirme con el ministro Camargo, pero que sean espacios vinculantes, donde salgan compromisos serios y soluciones contundentes. En el respeto de nuestra autonomía territorial, siempre hemos tenido la disposición de tratar temas estratégicos como el Dique, el aeropuerto, la terminación de la perimetral donde el ministro tiene injerencia para que tengan un futuro promisorio. Sin embargo, a los cartageneros no les cae bien que el sistema de transporte de su ciudad sea comandado por foráneos, así como tampoco cae bien el nombre que quieren imponer”, indicó Turbay Paz.

Y subrayó: “Transcaribe nunca saldrá del atolladero mientras haya esta relación asimétrica en la Junta Directiva que nos impide gestionar soluciones inmediatas, y no estar esperando la convocatoria de una junta, si un funcionario en Bogotá se puede o no conectar, si el otro puede viajar... eso no es justo. Si Transcaribe es de nosotros, los que sufrimos a diario sus problemas y propiciamos las soluciones, ¿por qué hay más asientos del Gobierno nacional en la Junta?”.

El alcalde de Cartagena, más allá del confrontamiento con el ministro William Camargo, explicó a El Universal que tiene “total disposición para sentarse a hablar, pero sin amenazas veladas”.