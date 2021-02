Polémica por audio de líder de El Laguito contra tierrabomberos

Este martes los habitantes de Tierrabomba marcharon en los barrios de la zona turística de la ciudad contra lo que consideran un supuesto acto de discriminación: el rechazo de algunos residentes de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito al zarpe y desembarque en la playa ubicada detrás del Hospital de Bocagrande, y las constantes llamadas a la Policía para retirar a los tierrabomberos que trabajan en estas embarcaciones. Lea: Con manifestación, nativos de Tierrabomba exigirán el derecho al trabajo

Fueron cerca de 100 pobladores los que con cánticos y arengas, acompañadas de tambores y danzas, se manifestaron desde las 8:30 de la mañana, exigiendo el derecho al trabajo, haciendo reclamos y haciendo públicos unos audios en los que al parecer una líder de El Laguito hace comentarios que la comunidad cataloga de “discriminatorios ”.

Los audios

“Este es un hospital que debe ser respetado. Nuestro barrio no lo vamos a dejar llenar de esa gente, ya no más. El Capitán de Puerto no es capaz de cumplir con sus funciones y debe hacer cumplir la ley y la ley muestra que ese es un muelle turístico, no una salida de embarcaderos”, dice la supuesta líder en el audio.