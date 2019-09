Polémica por máquina que entró a limpiar en la Vía Perimetral

La Junta de Acción Comunal del sector Rafael Núñez, barrio Olaya de Herrera, dijo estar contrariada porque no se sabe quién envió una máquina retro excavadora que hundió parte de la cancha deportiva de la Vía Perimetral.

Eugenio Gaviria Caicedo, el presidente de tal agrupación cívica, contó que el pasado sábado, 31 de agosto, cuando la dirigencia comunal se disponía a limpiar la cancha para efectos de las Olimpiadas de la Localidad 2, encontraron que la máquina estaba haciendo una limpieza a orillas de la Ciénaga de la Virgen.

Según Gaviria Caicedo la limpieza fue oportuna, porque se extrajeron bastante residuos que impedían el libre fluir de las aguas, además de que contribuían a la ya inmensa contaminación del citado cuerpo de agua.

“Pero lo malo –añadió-- es que no socializaron con la dirigencia comunal sino que enviaron la máquina y la metieron por el lado de la cancha. El resultado es que hundieron el terreno, y por más que quisieron arreglarlo no se pudo y hasta dejaron residuos por recoger”.

El dirigente cívico dijo que se comunicó con la empresa de aseo Pacaribe, “pero me dijeron que ellos no tenían conocimiento de eso, porque no habían programado el envío de ninguna máquina”.

Gaviria explicó que se dirigió en primera instancia a Pacaribe, “porque las personas que vimos conduciendo la máquina y recogiendo los residuos tenían uniformes de esa empresa”.

La oficina de prensa de Pacaribe explicó que la máquina sí fue enviada por esa empresa para recolección de residuos, momento que aprovecharon unas personas de la comunidad para pedir que le retiraran unos materiales que ellas mismas habían sacado de la ciénaga.

Igualmente, un vocero de la empresa dijo que el presidente de la JAC no tenía conocimiento de las extracciones que estaba haciendo la comunidad y que en ningún momento la máquina hundió ningún tramo de la cancha.