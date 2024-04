¡Por fin! Distrito y Ungrd unen esfuerzos para concluir las obras costeras

Y agregó: “Nosotros no vamos a utilizar el poder de la Ungrd como moneda de cambio político o para beneficiar intereses de ningún tipo, nosotros simplemente queremos cumplir con nuestro papel, que es apoyar a los gobiernos locales, así que yo creo que la reunión fue muy buena. Vamos a terminar el proyecto de Protección Costera lo antes posible trabajando de la mano con el alcalde de Cartagena y también con el gobernador de Bolívar.

“Creo que la reunión ha sido muy fructífera, ahora vamos a avanzar con los compromisos ya adquiridos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El Estado es uno y el hecho de que haya cambiado la dirección no implica, de ninguna manera, que se pueda desconocer lo que la dirección anterior hizo, bueno o malo, pero hay que ver cómo se soluciona. Lo que sí hay aquí es un cambio profundo en la manera de relacionarse con los entes territoriales”, expresó Carrillo. Lea aquí: Protección Costera: Dumek pide a sus funcionarios no volver sin respuestas de Petro

La visita de Carlos Carrillo Arenas a Cartagena también le permitió tener un acercamiento con los actores de la Playa 5, en Bocagrande, a quienes les advirtió que no hay dinero de compensaciones estipulado para ellos.

“Desde la Ungrd no hay presupuestos para los actores de la Playa 5, no sé si habrá desde la Alcaldía. Encontramos unos pagos atrasados que ya resolvimos. Ayer firmé cientos de órdenes de desembolso para poder pagar los compromisos adquiridos con los actores de la playa, pero eso no llega hasta la Playa 5, eso llega hasta la Playa 4”, concluyó Carrillo.