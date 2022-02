¿Por qué el recibo de la luz está viniendo tan caro?

William Murra, ingeniero.

“Resulta que los usuarios que estamos pagando y siendo honestos con la empresa, que no estamos cometiendo adulteraciones, estamos pagando las pérdidas no técnicas, que se definen como ineficiencia administrativa y operativa. Esas pérdidas subieron del 7 al 35% de la noche a la mañana porque así se lo permitió el Ministerio de Minas”, cuestionó Murra.

Tras ser consultada sobre este tema el año pasado, la empresa Afinia manifestó que el aumento de las tarifas no se realizaría de manera abrupta. “Con la aplicación de la opción tarifaria a la que nos hemos acogido, se estima un aumento del costo unitario aplicado entre el 8 y el 9% anual. En particular, para octubre del 2021, con respecto al mes anterior, el incremento en el precio por Kwh fue de 0,9% para los usuarios del mercado regulado, y para lo que resta del año el aumento será del orden del 2% adicional”, indicó la empresa en su momento.

“Ellos -Afinia- hacen un cálculo desde que llegaron hasta diciembre del 2021. Manifiestan que se perdió mucha energía y no se la cobraron a nadie. A nosotros no nos interesa si se perdió porque se la estaban robando o porque son barrios subnormales. Es que no solo estamos pagando lo que consumimos, sino lo que roba tu vecino más un retroactivo por ese robo. Eso es espeluznante”, aseveró Murra.

El analista cuestionó que estos aumentos hayan sido autorizados por el Ministerio de Minas. “Le pido al alcalde de Medellín que se percate que la filial de EPM, está cobrándole a los usuarios lo que otros se roban, es la energía más cara del país”, reprochó.

Afinia presta sus servicios en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y algunos municipios del Magdalena.