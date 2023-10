¿Por qué la gente en Cartagena ya no quiere tener hijos?

Este medio les preguntó por qué no querían tener hijos y esto fue lo que respondieron:

Kimberly Padilla, 26 años. Abogada en derecho internacional.

“Me gusta mucho viajar, moverme de un lado a otro. Tener cierta libertad. Conozco muchos casos de padres que no responden, que están en discusión por la manutención y eso también trae afectaciones psicológicas a los niños”.



Andrés Castañeda, 23 años. Audiovisual.

“Nunca me he visto como un padre ni mucho menos como alguien capaz de criar a otra personita. Además se necesita una buena economía, ser responsable emocionalmente y claramente disponer de tiempo, pero en Colombia es difícil cumplir esas tres condiciones”.



Yoiber Herrera, 21 años. Estudiante universitario.

“Me da miedo, eso es como una lotería. ¿Qué va a saber uno del tipo de persona que vaya a ser su hijo? Entonces si sale “malo” no imagino cómo lidiarlo. Mejor me ahorro eso. Además, no veo tan necesarias algunas cosas como la de querer tener hijos para que me cuiden cuando envejezca”.



Kathlyn Martínez, 22 años. Estudiante universitario.

“No me interesa un futuro donde sea responsable de otro ser vivo constantemente, me veo capaz de disfrutar de una vida plena sin hijos de por medio”.

Por otra parte, Lina Acuña, médica, magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, explicó que las razones por las cuales las parejas ya no quieren tener hijos, son de orden personal y social. En cuanto al orden personal lo que usualmente prefieren es darle prevalencia al desarrollo profesional o al desarrollo académico, a tener la posibilidad de viajar con mayor facilidad, lo que hace que en muchos casos no se no se deshagan de la idea, pero sí que se postergue.

En cuanto a las características sociales, según Acuña, muchas veces Colombia se percibe como un ambiente poco propicio para el desarrollo y la crianza de los hijos y, por lo tanto, se prefiere no tenerlos. Definitivamente esto tiene efectos sobre todo a largo plazo: reconocimiento del valor de la vida humana, todo el impacto que tiene en la economía y en el cuidado de las personas mayores.