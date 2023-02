Primero en El Pozón y ahora en Parque Heredia, siguen apareciendo babillas

Sobre los posibles riesgos que pueden correr los habitantes del sector indicaron lo siguiente. “Ellos no representan un peligro para la comunidad siempre y cuando no atenten contra ellos. Es decir, las babillas no te van a atacar a menos que tú intentes atentar contra ellas. Por fortuna lo que se conoce es que los residentes la agarraron y la colocaron dentro del caño. Así como hizo el joven del video es como deben actuar y no llegar al punto de la agresión. En caso de necesitar mayor apoyo, lo recomendable es llamar al Epa”, concluyó.

