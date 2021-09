Procuraduría abre investigación contra el alcalde de Cartagena

Las presuntas irregularidades se conocieron tras la denuncia interpuesta por el presidente de la veeduría Corposicial, Wilmer Sánchez, quien señaló supuestos sobrecostos en los contratos y contratación directa.

En relación con el contrato de compraventa que fue celebrado el abril 4 del 2020 por el alcalde de Cartagena con la empresa Veneplast, para la compra de diez mil kits de alimentos y productos de aseo, la queja asegura que este se suscribió con una papelería, de la cual se afirma que su objeto principal no es la venta de alimentos ni la distribución de estos.

No obstante, por este contrato, la Procuraduría aseguró que “dentro del certificado de existencia y representación de la empresa Veneplast cabe la actividad objeto del contrato de compraventa No. 2, no se advierte la ocurrencia de una posible falta por este hecho anunciado por el quejoso, por lo que entonces debemos archivar”.

Por otra parte, la Delegada evidencia que de acuerdo a las actas de entrega de las ayudas, fueron entregados doce mil ochocientos diez (12.810) kits y no los diez mil (10.000) determinados en el citado contrato; sin embargo no se evidencia adición del contrato, si hubo pagos por esos kits adicionales, con fundamento en qué se hicieron, si el contrato y el respaldo presupuestal del mismo es por el valor pactado, adicionalmente tampoco hay evidencia de entrega a los usuarios que se beneficiaron.