Prorrogan por un año medida de aseguramiento para ‘La Madame’

Se declara inocente

En medio de la audiencia, la Jueza Segunda Especializada de Cartagena, que lleva el caso, le volvió a preguntar a Campos Puello si aceptaba los cargos por los que está siendo procesada: trata de personas, inducción a la prostitución y explotación sexual, pero esta se negó, alegando que es inocente de los delitos que le imputó la Fiscalía.

El ente acusador la señala de manejar un corredor sexual en las playas de la ciudad y de poseer la capacidad logística y contactos a nivel internacional para realizar eventos que demandaban servicios sexuales.

Rechazan prueba

Luego, el abogado de Liliana, Iván Díaz Sabbag, le solicitó a la jueza que rechazara una entrevista de cinco páginas que fue presentada por la Fiscalía Tercera Especializada como prueba en contra de ella, argumentando que el documento tiene presuntas fallas en una huella e ilegibilidad en una firma.

“La Fiscalía durante la diligencia descubrió una entrevista de un testigo el cual daba información acerca de Liliana y de la presunta organización de la que hace parte, pero este documento no está firmado por nadie, solo posee una firma en las hojas iniciales, por lo que le pedimos a la juez que no tuviera en cuenta esa evidencia. Consideramos que el descubrimiento no estuvo completo”, detalló Díaz.

Sin embargo, la togada aclaró que no corresponde a esta etapa del proceso el rechazo del material probatorio.

Finalmente, la diligencia preparatoria se suspendió y se retomará el próximo 21 de agosto.

