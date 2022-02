“Intervenciones de protección costera no violan el patrimonio”: experto

El Universal consultó con Alberto Samudio, arquitecto especialista en la conservación del patrimonio histórico, quien destacó que las intervenciones son necesarias para la ciudad y no afectan el patrimonio. “Según Alfonso Cabrera, secretario del Comité Técnico de Patrimonio, la escollera va paralela a la muralla. Asegura que hay una parte que quedó debajo de la avenida Santander, cercana al ángulo capital del baluarte de Santo Domingo, y es probable que sea así. Con lo que no estoy de acuerdo es que eso vaya a afectar al patrimonio o las murallas”, señaló.

Suspender la licencia

La directora de Valorización, María Isabel Lugo, se refirió a las solicitudes de suspensión que ha tenido que enfrentar el proyecto en cuanto a la licencia ambiental. “El asesor de los vendedores -Wilman Herrera- radicó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) una solicitud pidiendo la suspensión de la licencia ambiental 1401, que es la que corresponde al proyecto. En la solicitud radicada también se refieren al retorno de los vendedores a las playas, los compromisos con los pescadores y el tema de consultas previas”, señaló.

“En su respuesta, la ANLA dijo que el retorno de vendedores no es competencia de la agencia. En lo referente a los pescadores, nosotros entregamos en su momentos los ajustes que pidieron, que están siendo revisados por la ANLA. Con los pescadores no hay ningún inconveniente porque al momento de empezar el dragado es cuando debemos firmar los acuerdos con ellos y aún no hemos comenzado esa etapa”, agregó Lugo.

El proyecto también tuvo que enfrentar una tutela para la realización de consultas previas, pero la ANLA señaló que en el área donde se realizan las intervenciones no hay asiento de comunidades negras, raizales o consejos comunitarios. “La ANLA les respondió que el Ministerio del Interior en su momento se pronunció que dentro del área donde se iba a desarrollar el proyecto no había presencia de estas comunidades. Por georreferenciación se pueden determinar las poblaciones asentadas en los polígonos donde se desarrolla el proyecto y no se halló ninguna”, indicó la directora de Valorización. Según la funcionaria, el proyecto se realiza bajo principios jurídicos y de legalidad debidamente sustentados. Esta le dijo a El Universal que la ANLA declaró improcedente la solicitud de suspensión de la licencia ambiental. “La declaran improcedente porque ellos no tienen competencia para dar respuesta al tema de las playas. Nosotros presentamos los ajustes, que están siendo revisados”, sentenció.

El Universal pudo conocer que Wilman Herrera nuevamente solicitó a la Procuraduría Judicial Ambiental la suspensión de la licencia, pues considera que se podrían causar daños irreparables a los recursos naturales, ecosistemas sociales y ambientales del área de influencia del proyecto. Sin embargo, fue fallada a favor del Distrito.