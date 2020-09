Puesto de salud de Bocachica cambiará de inmueble para su reapertura

Desde hace varios meses los habitantes de Bocachica tienen una deficiente atención en salud. El CAP principal está en construcción y el puesto de salud provisional cerró definitivamente sus puertas, porque la empresa constructora no paga el arriendo del local y el Distrito no puede asumir por no hacer parte del contrato de arriendo.

Ante este limbo que pone en riesgo los derechos de los habitantes de la isla, la Alcaldía de Cartagena se comprometió a reabrir este lugar pero en un nuevo inmueble.

Durante un recorrido por la isla, el alcalde William Dau inspeccionó con la directora del Dadis, Johana Bueno, el Centro de Salud de la Fundación JUCUM, el posible lugar donde funcionaría, pues cuenta con la infraestructura física para brindar la atención médica.