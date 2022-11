Punta Canoa sigue pidiendo ayuda, solicitan intervención pronta

Alveiro Morales, representante legal del Consejo Comunitario “El Viviano” de Punta Canoa, manifestó a El Universal : “Desde ayer estamos pidiendo ayuda de los bomberos, de la oficina de Gestión del Riesgo y no nos dan respuesta, el agua nos está llegando ya a la cama, no sabemos qué hacer”.

“Las familias que viven en estas casas están incomunicadas, no pueden salir de ahí. Hemos mandado videos y fotos y no nos resuelven nada, ayer se les pasó el reporte y todavía es la hora y no llegan. Nosotros también somos seres humanos”. explicó Morales a El Universal.