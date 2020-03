Puntos críticos de accidentalidad, ¿dónde están las autoridades?

Desde niños nos dicen cómo vestirnos, qué debemos comer e incluso cómo debemos comportarnos en la calle, más si vamos en carretera, donde lo más importante es cuidar nuestra integridad física para evitar ser víctimas de accidentes de tránsito u ocasionar uno.

Al cruzar la carretera mira a ambos lados de la vía. No bajes del andén si ves que no puedes cruzar. No te quedes en la mitad de la carretera para evitar accidentes. Si conduces no aceleres. Respeta las señales de tránsito. Deja pasar al que tiene la vía. No tomes mientras conduces.

Esas son algunas de esas frases que día a día escuchamos y leemos en algunos avisos publicitarios, los cuales buscan prevenir accidentes en las vías e incluso vemos cómo las autoridades realizan operativos tratando de cumplir las normas básicas pero, ¿realmente se cumplen al pie de la letra?

El 16 de diciembre de 2019, en la esquina de la calle Real con el callejón Olaya en Manga, un taxi y un carro particular protagonizaron un accidente de tránsito, según lo que dijeron las autoridades en su momento, debido a que uno de ellos no hizo la escuadra correspondiente y además iba con exceso de velocidad, dejando como saldo una víctima mortal.

La mujer, quien estaba en el andén esperando para cruzar, llevó la peor parte. La señal que indica el sentido en que pueden ir los vehículos y la cual está en ese lugar, sigue doblada hacia un lado y las cintas amarillas con negro siguen estando en el mismo lugar, pese a que ya han pasado un par de meses desde el fatal accidente.

“Por aquí siempre han pasado los carros con alta velocidad. No les ha importado lo que ocurrió el año pasado y a la fecha a las autoridades tampoco, puesto que sigue esa señal en mal estado y no son capaces de venir a poner reductores de velocidad o arreglar esa señal”, indicó Carmen Pretelt, habitante del sector.