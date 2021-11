Qué ironía: 70 archivistas de la justicia en Cartagena, exigen justicia

Según los denunciantes, que pidieron no revelar sus identidades, a la mayoría les deben los pagos correspondientes a septiembre, octubre y lo que va de noviembre, mientras que a otros les adeudan más tiempo y liquidaciones.

“Empecé a trabajar el 25 de enero en esa empresa, nosotros somos archivistas y teníamos a cargo todas las sedes de la rama judicial como el Cuartel del Fijo, los Tribunales del Palacio Nacional, los juzgados penales de la antigua plazoleta de Telecom, los juzgados de pequeñas causas, etc, pero al poco tiempo empezaron los retrasos en los salarios. Yo renuncié en julio y me quedaron debiendo ese mes, también me deben junio y la liquidación por esos seis meses, somos cerca de 70 empleados con el mismo problema”, aseguró una de las personas reclamantes.