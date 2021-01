¿Qué motiva la indisciplina social durante la pandemia?

Más allá de las causas explicadas, no es un secreto que la indisciplina se ha disparado en los últimos meses con la apertura de todos los sectores de la economía, aunque, cabe aclarar, no se está culpando a la reactivación de este hecho. Para la doctora Elsy Domínguez, esto se ha constituido en un dilema entre la economía y la salud, en el cual hay personas que se inclinan más hacia lo uno o lo otro, pero lo ideal es conservar un equilibrio entre estos dos polos.

“Nosotros somos seres que estamos en una sociedad de consumo, pero también tenemos un cuerpo que debemos cuidar (...) Desde la psicología social hay un entendimiento de que la persona es esencialmente un ser social que está influido y a la vez influye en el sistema en el que se encuentra, por lo tanto nos movemos por la situación del mercado y por cómo se mueve. La gente al ver que otro lo hace tiene la sensación de que también lo puede hacer y eso va llevando a que haya esa presión de masa a que la gente vaya para dónde va el resto”.

Por su parte, para la epidemióloga clínica Yésica Giraldo, uno de los efectos contraproducentes de la reapertura es que los ciudadanos creen que el virus ha desaparecido o por lo menos no es tan grave como antes.

“Una situación sin precedentes es cómo esta produce un estado de shock donde se altera la percepción real del riesgo al que nos podemos enfrentar; sumémosle que no se ha mantenido una comunicación estable, balanceada y coherente respecto a eso. Hay días en que no se habló de la pandemia y la gente empezó a tener la percepción de que la situación estaba controlada, que era más importante la reapertura, y la persona que se confía en lo que le van diciendo hace sus interpretaciones de que ya no estamos tan graves”, aseveró.