¿Qué pasa con la tasa de mortalidad por coronavirus en Cartagena?

El doctor Espinal advierte además que las tasas de mortalidad y letalidad se ven principalmente afectadas por otras circunstancias como la cantidad de pruebas que realice el país para detectar nuevos casos, las comorbilidades y la atención oportuna.

- Insuficientes muestras: “Respecto a la mortalidad y a la letalidad, pueden haber varias causas que hacen que varíen, primero el número de muestras tomadas es insuficiente. Mientras más muestras se tomen, pueden haber más positivos versus los que se mueren, es decir , a medida que crezca el muestreo y los casos detectados, esta relación de la mortalidad puede cambiar de forma importantes.

“Por ejemplo en Bolivia, en abril 7, la letalidad o sea el número de fallecidos entre los positivos, era de 7,22 porque tenían 194 casos y 14 fallecidos, para el 20 de abril tenían 584 casos y 33 fallecidos y la letalidad bajó al 5,85, entonces esto muestra la importancia de tener un muestreo más amplio en la población, para ver la verdadera tasa de mortalidad. Los números son importantes, pero lo que es más importante es la tasa, que es la proporción de fallecidos en relación a la población que tiene un denominador de 100 mil o un millón, para Cartagena es de 100 mil y así se compara con el resto de ciudades, si hacemos esto los resultados seguramente serán diferentes”

Tipo de población: “Hay que hacer un análisis de esas trece muertes en relación al tipo de población que comprende, claro que son muy pocos casos todavía, pero por ejemplo en Estados Unidos se observa que la población afro y la latina tienen una altísima incidencia de casos y mortalidad, primero porque es la población que más hipertensión, diabetes y obesidad presenta, y segundo porque hay niveles de pobreza y de hacinamiento. En Cartagena hay que analizar las comorbilidades de esos 13 casos, pues sabemos que las personas con diabetes, hipertensión o que tengan problemas metabólicos tienen más alta tasa de mortalidad”.

Atención oportuna: otra variable que afecta la mortalidad está relacionada con el acceso a la atención oportuna a la consulta y a la hospitalización, ya que esto puede ser determinante para empeorar o mejorar el pronóstico, habría que ver en esos 13 casos cómo fue ese acceso oportuno, porque se registran casos en donde les hicieron diagnósticos tarde.

Calidad de la atención: en algunas áreas, los hospitales pueden no estar preparados para atender en forma adecuada a los pacientes, puede que no tenga el numero suficientes de camas, no tengan respiradores, o no se siga un protocolo de manejo de COVID-19.