Qué pasó con Uber: así opera nuevamente en Cartagena

Con el regreso de Uber, ha quedado claro para los usuarios que la contienda no es directamente con los taxis, sino con su principal competidor en la ciudad... InDriver. “Últimamente los conductores de Indriver no están aceptando carreras a los precios que ponemos, mi experiencia es que no suelen aceptar o suelen pedir más de lo que ofrecemos. Entonces es cuando vamos a Uber y aparece de una la carrera con precios no tan lejos de lo que costaría normalmente”, explica García.