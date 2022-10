¡Qué tortura! Entrada a Manga, cada día más congestionada

La situación parece ir de mal en peor y no se ve autoridad en la zona que ayude a mejorar el tráfico. Tampoco se han anunciado medidas concretas al respecto.

Es por ello que, ante la cantidad de quejas ciudadanas, El Universal consultó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT) para conocer si existe un plan vial que permita aliviar la congestión de esa intersección.

“La subdirección técnica (operativa) ha realizado seguimiento al corredor vial de la calle 29 “Cuarta Avenida de Manga”, con relación a la congestión vehicular que cada día se presenta a la altura de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Se identificó que el principal problema que afecta la movilidad en este punto es la convergencia de múltiples carriles vehiculares, desde el peaje y la vía frente a la Sociedad Portuaria, por lo cual se hace necesario canalizar los flujos vehiculares, con el fin de minimizar estos conflictos y distribuir de mejor manera el paso controlado de los vehículos, además, entendiendo que es inevitable el paso de los vehículos por este sector y de esta forma mejorar los tiempos en la circulación de los vehículos”, respondió el organismo de tránsito.

De igual forma, el DATT aseguró que el cuerpo de agentes sí realiza control constante en todo el sector, con el fin de evitar el mal estacionamiento sobre la Cuarta Avenida mediante el monitoreo y apoyando la normal fluidez vehicular hasta la intersección con la carrera 22 (intersección El Trébol).

“La convergencia de los flujos vehiculares sobre la calle 29 (Cuarta Avenida de Manga), sumado al encharcamiento de agua lluvia y el estado de la vía, además de los cruces vehiculares, y en edificios de oficinas y residenciales hasta la carrera 24, generan conflictos vehiculares que retrasan la operación normal del tránsito vehicular, provocando así la congestión, por lo que es necesario implementar medidas de canalización de carriles y redistribución del tráfico vehicular”, finalizó el DATT.

Cartageneros consultados se mostraron indignados porque a pesar del tiempo transcurrido desde que el cruce es gratis, aún no se implementan soluciones de fondo. “De qué sirve tener una vía de ocho carriles si después de la curva se reduce a dos, eso es un cuello de botella”, “pongan tres reguladores que no dejen ingresar por la vía de la estación de gasolina, cierren ese acceso, obliguen a todos los conductores a seguir por la curva y no habrá más embudo”, o “no sé por qué todos quieren pasar por Manga, la Pedro de Heredia ahora está más desocupada”, fueron algunos de los comentarios.