2021, el año en que Cartagena dejó de pagar peajes

En ese entonces la modalidad de protesta iba desde pintar en el vidrio trasero del vehículo la frase “No + peajes”, hasta bajarse en la caseta de cobro y subir la talanquera por cuenta propia para no pagar.

Ante este panorama, el alcalde William Dau, quien en reiteradas ocasiones se ha mostrado en contra de los peajes, pidió que se suspendiera el cobro, sin embargo, en un principio, la Concesión se negó al afirmar que no hay una decisión judicial que así lo ordene. Además, desde el instante en que salió el primer comunicado de la Contraloría salieron a defenderse diciendo que la Tasa Interna de Retorno aún no se había alcanzado. (Lea aquí: Concesión Vial no suspenderá cobro de peajes pese a solicitud de Dau)

Tuvieron que pasar varias semanas continuas de protestas para que finalmente la Concesión Vial y la Alcaldía llegaran a un acuerdo: desde 13 de febrero de 2021, los taxis, vehículos particulares y buses pasarían por los peajes de Manga y Ceballos sin pagar. (Lea: Particulares, taxis y buses le dicen adiós a los peajes internos de Cartagena)

Tal decisión pretendía devolver la calma a los peajes en Cartagena, sin embargo llegó una protesta más grande: la de los transportadores de carga. El gremio de camioneros, al ser excluido del acuerdo entre la Concesión Vial y la Alcaldía se tomó las vías y bloqueó los peajes de la ciudad, dejando como consecuencia monumentales trancones y pérdidas económicas.