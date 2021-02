Particulares, taxis y buses le dicen adiós a los peajes internos de Cartagena

El mandatario explicó que seguirá en diálogo con Concesión Vial para realizar este mismo acuerdo en los otros dos peajes, Corralito de Piedra, que corresponde a Mamonal y Heroica, que está a la altura de la empresa Yara.

Lo que ha pasado

Desde el pasado 21 de enero cuando la Contraloría General emitió el informe en el que indicó que la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la Concesión Vial se había cumplido hace más de cinco años y alertó sobre un detrimento fiscal de $300 mil millones de pesos, los cartageneros y el alcalde Dau empezaron a solicitar el levantamiento de las talanqueras. (Lea aquí: Peajes habrían causado detrimento de $300 mil millones: Contraloría)

No obstante, la Concesión Vial alegó que la TIR hasta el momento no se ha cumplido y que de igual manera carecen de competencia legal para hacerlo, toda vez que hay un contrato que sigue vigente y no hay orden judicial o administrativa que así lo determine. (Lea aquí: Concesión Vial no suspenderá cobro de peajes pese a solicitud de Dau)

Ante ello, se desató una serie de desobediencia civil, personas se negaban a pagar las tarifas, agredían a los recaudadores y dañaban la infraestructura, mientras que por otro lado conductores afirmaban que las talanqueras estaban impactando a los vehículos cuando pasaban por el lugar.

Los hechos motivaron a la Procuraduría General de la Nación a pedir a la Alcaldía de Cartagena garantías tanto para los manifestantes y los trabajadores de la Concesión evitando una tragedia, y a que la Contraloría aclarara que carece de competencias para ordenar la suspensión del recaudo, el pago de los peajes y levantar las talanqueras. (Lea aquí: Decisión de suspender cobro de peajes le corresponde a juez: Contraloría)

Frente a este panorama, el alcalde Dau y personal de la Concesión Vial se reunieron el pasado lunes, 8 de febrero, en busca de un acuerdo temporal mientras avanza el proceso fiscal. En dicho encuentro se planteó la propuesta de no tarifa para los vehículos de categoría 1 y 2 que hoy fue avalada por el operador de los peajes.