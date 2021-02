Declaran improcedente tutela para suspender cobro de peajes en Cartagena

“A juicio de este despacho los accionantes no logran demostrar el aludido perjuicio irremediable, ni la conculcación del derecho fundamental aducido (debido proceso) en cabeza de cada uno de ellos, como consecuencia de la afectación de intereses colectivos (...) El detrimento patrimonial o el enriquecimiento desproporcional que alegan los accionantes, producto del presunto indebido cobro de peajes habiéndose alcanzado la Tasa Interna de Retorno (TIR) aunque se tuviera ello por sentado, lo cual no es competencia de este despacho, no configura vulneración de derechos fundamentales per sé, sino más bien de derechos de resorte patrimonial sin transcendencia a la esfera iusfundamental”, estableció la jueza.

Por último la togada dijo que el fallo no puede interpretarse como respaldo a ninguna de las partes ni como legitimación de su actuar.

“El presente accionamiento es improcedente dada la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela, no habiéndose acreditado la existencia de un perjuicio irremediable que abriera paso a la misma como mecanismo transitorio, sin que este despacho pudiere conceptuar o desatar algún tipo de discusión sobre la legalidad de la concesión y su clausulado, porque no es de su competencia y en este entendido no puede interpretarse la declaratoria de improcedencia de esta acción constitucional como un respaldo a alguna de las partes de la discusión contractual, ni como una legitimación del actuar de cualquiera de ellas”, puntualizó.

Ya hay acción popular

El pasado 29 de enero, el abogado constitucionalista Óscar Borja presentó una acción popular con el fin de lograr la suspensión del cobro de los peajes de Cartagena. La acción fue repartida al Juzgado Administrativo 004 de Cartagena y se espera que pronto se conozca el fallo de la misma. (Lea aquí: Presentan nueva acción para suspender cobro de los peajes en Cartagena)