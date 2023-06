Quejas por condiciones de la recién remodelada casa cultural en El Pozón

Javier Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Minuto de Dios, señaló que el proyecto también incluía la demolición de los pisos, algo que no sucedió.

“El contrato fue por 425 millones de pesos. Incluía demolición de pisos, restauración de madera, adecuación de balcones, puertas, mejoría en general de todo el maderable y de la infraestructura; sin embargo, el contratista nunca demolió el piso, dejó el mismo que estaba tanto en el primer nivel como en el segundo. Ese piso no estaba malo, pero sí fue incluido en el proyecto. Los baños no sirven, a las baterías sanitarias no les funcionan las palancas para evacuar el agua. Además, los líderes comunales le solicitamos al IPCC que hiciera una entrega formal de esta obra y nunca se hizo. Simplemente metieron a sus coordinadores sin socializarnos nada. En medio de los trabajos nunca nos permitieron acercarnos a hacer una auditoría o veeduría”, manifestó Ortega. Lea: ¿Demoras en obras de centro cultural Las Pilanderas?