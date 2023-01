Centro Cultural Las Pilanderas, más de un año sin funcionar en El Pozón

Varios líderes comunales de El Pozón se tomaron ayer las instalaciones del Centro Cultural Las Pilanderas para protestar, pues dicen que a pesar de que estas fueron remodeladas hace más de un año, aún no están en funcionamiento.

Los gestores cívicos advirtieron que no se moverían hasta que el Distrito atienda sus peticiones.

Los gestores cívicos advirtieron que no se moverían hasta que el Distrito atienda sus peticiones.

Según explicaron, la sede está cerrada desde el 2021 cuando se inició su remodelación, y a pesar de que en diciembre de ese año el contratista finalizó los trabajos, no se han abierto sus puertas a la comunidad por trámites administrativos.

(Lea: Centro Cultural Las Pilanderas en El Pozón será renovado)

Jorge González, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector 20 de Enero, explicó: “El contratista ni siquiera terminó bien la obra, no la entregó oficialmente. Ellos instalaron un transformador, pero antes de habilitarlo llegó Afinia y negó el permiso porque no se sabía a nombre de quién iba a quedar, no tenía referencia catastral. Desde entonces todo quedó abandonado, solo está el vigilante y nada más, ni siquiera han puesto la dotación. Es por eso que hoy -ayer- estamos aquí haciendo un llamado de atención al IPCC, para que venga y nos diga cuándo va a poner a funcionar nuevamente nuestra Casa de la Cultura”.

(Lea: ¿Demoras en obras de centro cultural Las Pilanderas?)

La inversión hecha por el Distrito en el 2021, según los líderes comunales, fue superior a los 650 millones de pesos. Se adecuó la biblioteca, el salón comunal, el salón de la cultura, entre otros espacios locativos de esta sede, que está al lado del denominado Parque de Las Pilanderas.