“Queremos que el proyecto del Dique se haga”: ministra de Ambiente

“Tenemos que revisar el instrumento que definió el licenciamiento ambiental y esto es un trabajo en conjunto con el ministerio de Transporte. Estamos haciendo el análisis del instrumento jurídico que había definido esa licitación. Creemos que este proyecto debe tener una licencia ambiental y hay que tomarse el tiempo de revisar. Nadie está diciendo que la APP no es importante, queremos que se haga pero en condiciones sociales y ambientales adecuadas”. (También le puede interesar: Mintransporte suspende adjudicación de APP del canal del Dique)

“De aquí no nos vamos”: comerciantes de Bazurto en zona sellada por la Policía

“De aquí no nos vamos”: comerciantes de Bazurto en zona sellada por la Policía

Afirmó que otros de los requerimientos que evaluarán en estos 30 días es el componente ambiental del proyecto. “Conversando con la ministra de Ambiente, manifestó que hay muchos cuestionamiento relacionados al no cumplimiento del presupuesto ambiental. Está también el tema de las comunidades que denuncian afectaciones pero hay otros que sostienen que el proyecto es fundamental para mitigar las inundaciones”, agregó Reyes al noticiero radial.

Y agregó: “El 26 de agosto realizaremos una reunión en Santa Lucía con los órganos de control, comunidades, proponentes, entre otros actores. La idea es que todo el que tenga pregunta sobre el proyecto que la hagan. También haré una reunión con los representantes de Sacyr para plantear una fórmula que deje a todos satisfechos”.

El funcionario reiteró que no se tiene contemplado permitir nuevas ofertas en vísperas de la adjudicación del proyecto. “En materia de contratación la ley es perentoria y a punto de una adjudicación no se puede decir que se van a presentar más proponentes. El hecho que haya un solo oferente no quiere decir que se dé por terminado el proceso o se dé nulidad. Lo que se podría hacer es devolver el proceso a una fase iniciar o corregir los errores que pudiesen existir”.

Reyes aseguró que la idea es que Sacyr “acepte las observaciones que ha hecho el Ministerio de Ambiente o la Contraloría”. Mintransporte reiteró que la empresa proponente cumple con todos los requisitos. “Por ahora Sacyr está cumpliendo con todas las condiciones de los pliegos. Lo que podría afectar el proceso de adjudicación es el tema de la Contraloría y el componente ambiental. Mientras tengamos la advertencia de la CGR por parte de la JEP, tendremos una gravísima dificultad para adjudicar ese proceso contractual y es lo que vamos a evaluar”, concluyó.