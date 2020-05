¿Quiénes están exceptuados del toque de queda en Cartagena?

Pese a que el principal objetivo del toque de queda que comenzará a regir en Cartagena es que la gran mayoría de la población se quede en su casa para evitar la propagación del coronavirus, la Alcaldía ha manifestado que hay personas y actividades que estarán exceptuadas con el fin de garantizar la seguridad, la atención en salud, la atención a las emergencias y el abastecimiento.

Es necesario que los exceptuados porten un documento, constancia o autorización que certifique la realización de la mencionada actividad expedida por su respectiva entidad.

Cabe recordar que los días de toque de queda son el 1, 3 y 10 de mayo de 2020. (Lea aquí: Caos en Cartagena previo al primer día de toque de queda total)

“Tres días de toque de queda total, en los que no puede salir nadie, y he ordenado un plan especial de seguridad en el que saldrá la Policía, el Datt, Secretaría del Interior y Espacio Público a vigilar que nadie esté en la calle y a poner comparendos a la gente que no cumpla, porque la meta es no tener un sólo contaminado en esos tres días”, dijo el alcalde William Dau Chamat.

A continuación se desglosan quienes serán las únicas personas que podrán salir durante el toque de queda de 24 horas:

Trabajadores

- Personal sanitario (médicos, enfermeros, personal administrativo de clínicas y hospitales), ambulancias, vehículo d atención prehospitalaria.

- Cuidadores de personas enfermas con discapacidad y adultos mayores quienes deberán contar con documentos de identificación y certificación de su empleador.

- Periodistas y demás miembros de los medios de comunicación en ejercicio de sus labores.

- Personal operativo y administrativo portuario, de aduanas, marítimo, aeroportuario y de las terminales de transporte terrestre.

- Servicio de vigilancia privada, celaduría, porteros y cuidadores de las instituciones educativas oficiales.

- Fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, Ministerio Público, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Cuerpo Oficial de Bomberos, Rama Judicial, Organismos de Socorro, Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, Fiscalía, funcionarios de aduana.

- Funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

- Servidores públicos y contratistas estatales en cumplimiento de actividades relacionadas con la emergencia.