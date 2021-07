Reactivación económica en Cartagena: ¿Un plan que divide a Distrito y gremios?

Luego de que el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) diera a conocer mediante un comunicado la ausencia de un plan de reactivación económica del Distrito articulado con las universidades y el sector empresarial, el alcalde William Dau Chamatt salió al paso de los señalamientos. (Lea aquí: Alcaldía no trabaja en conjunto plan de reactivación económica: CGB)

En diálogo con El Universal, el mandatario local cuestionó este pronunciamiento y afirmó que se trata de una “persecución de los gremios” contra su gobierno.

“Hay una persecución de todos estos gremios porque no han podido hacer lo suyo. Ellos quieren manejar el Gobierno, lo mismo que hacían con los bandidos. Nosotros somos el Gobierno, a mi los gremios no me tienen que decir lo que tengo que hacer. Nosotros escuchamos a todo el mundo, pero eso de que vamos hacer un comité y el Distrito tiene que hacer parte de ese comité y hacer lo que digan, no”, afirmó Dau.

El burgomaestre añadió que el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Juan Pablo Vélez Castellanos, “se nos venía metiendo al rancho y pretendía que yo, el alcalde de Cartagena, le reportara semanalmente todo lo que hacía. Están dolidos por un centro de emprendimiento que querían hacer y contratar, pero nosotros decidimos hacerlo con el PNUD”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Diana Milena Villalba Vallejo, calificó como una “puñalada por la espalda” lo dicho por el ente gremial y lamentó la desinformación y la polarización que se genera con estas declaraciones.

Sostuvo que desde que se construyó el plan de reactivación en la ciudad han trabajado de manera conjunta con los gremios para sacar adelante varios proyectos.

“Desde las diferentes secretarías y demás dependencias, de manera articulada con las fuerzas vivas de la ciudad, se han ejecutado acciones contundentes para poner en marcha el 100% de las actividades comerciales autorizadas por el Gobierno Nacional. Se puede mencionar que desde el 13 de abril de 2021 se inició un trabajo entre Cámara de Comercio de Cartagena y el Equipo de la Unidad de Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda, con el objeto de construir, evaluar y ejecutar estrategias de cara a la reactivación de la Red de Emprendimiento, obteniendo como resultado la construcción de un plan de trabajo por fases y actividades. La meta es lograr que esta red opere desde agosto y septiembre”, manifestó.

Agregó que para el Gobierno Distrital, el plan de reactivación por excelencia no es un documento firmado entre cuatro entes, por el contrario, el plan de reactivación económica se ha impulsado a través del Plan de Desarrollo ‘Salvemos Juntos a Cartagena’.

Respecto a estos argumentos, Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del CGB, explicó que si bien la Alcaldía de Cartagena está trabajando en la reactivación y muchas actividades han sido acompañadas por los gremios, el plan de reactivación consensuado desde el año pasado por la Alcaldía con Secretaría de Hacienda, Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica, Invest In Cartagena, Cámara de Comercio, Fenalco, Consejo Gremial de Bolívar y otros gremios, no se está siguiendo.

Indicó que más allá de que la Alcaldía trabaje sola en la reactivación, y aveces pida apoyo a los gremios, el objetivo era tener una ruta para que todas las fuerzas vivas de la ciudad le hicieran seguimiento.

Ahora bien, Oliveros reiteró que si dicho plan no iba a recibir el apoyo del Distrito o no era viable, era conveniente que la Alcaldía hubiese sido clara desde la etapa de formulación.

“Tras la pandemia, la Alcaldía, distintas universidades y los gremios de la ciudad trabajamos en un plan de reactivación económica, que si bien un 55% se relacionaba con el Plan de Desarrollo, la idea era tener un instrumento de articulación de todos estos sectores para hacerle seguimiento y de manera regular evaluar cómo iba el plan. No fue algo impuesto, porque todo fue consensuado y voluntario”, declaró el líder gremial.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda, por medio de un comunicado, aseguró que este plan de acción era inviable.

Sin embargo, añadió, que las líneas referidas en el plan de reactivación acordado con el Consejo Gremial están en las diversas estrategias implementadas por el Distrito.

“La administración ha participado activamente en el ejercicio adelantando por las universidades y el sector empresarial, el cual ha coadyuvado a jalonar la economía en Cartagena, pero más allá del sustancial aporte, cuyas líneas estratégicas se han tenido en cuenta en las distintas acciones del Distrito, hay que aclarar que por ser un ejercicio académico su aplicación en la práctica no es viable, dada que sus iniciativas carecían de la estimación de costos y por tanto no era posible presupuestarlas”, puntualizó.