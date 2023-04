Relaciones sexuales en Semana Santa: la verdad tras el mito de “quedarse pegado”

Por más loca que parezca la respuesta, sí es posible que esto suceda... aunque no como muchos creen, no funciona como un castigo divino en la festividad. John Dean, médico sexual de Estados Unidos, contó para ‘BBC News’ que este fenómeno sí se ha presentado y los médicos tienden a denominarlo como “penis captivus”. Se presenta cuando el pene está dentro de la vagina y tiende a hincharse. Los músculos del piso pélvico de la mujer se contraen rítmicamente en el orgasmo. Mientras esto pasa, el pene se atasca y se hincha aún más. Lo que debe pasar es que los músculos vaginales se relajen, la sangre salga de pene y el hombre pueda retirarse”, comenta el médico para BBC News.

"Si una pareja comete dichos actos en esa semana serán castigados por Dios y caerán en vergüenza", es lo que afirman algunos a través del viejo mito. Aunque existen otras actividades que no se pueden hacer en la semana mayor, como comer carne roja, salir después de las 3 de la tarde, trepar árboles, vestirse de rojo, bañarse en un río, no hacer oficios en la casa, entre otros.

La respuesta religiosa

Aunque en 2023 nos situemos en un contexto de sociedad "más abierta", aún existe la incertidumbre en muchos cartageneros sobre si tener sexo en Semana Santa es pecado o no. Esta pregunta fue explicada por el reconocido sacerdote José de Jesús Aguilar en una de sus entrevistas. Indicó que tener sexo durante la Semana Santa no es pecado, solo si es un encuentro motivado por el amor bajo la unión matrimonial. "Si bien es cierto, en las sagradas escrituras ni en otros escritos se ha demostrado o confirmado que parejas se hayan quedado pegadas durante esos días. Es sabido que en estos días de abril se abre un periodo de reflexión, recogimiento y oración, en el que los feligreses se aferran ante la cruz para recibir el perdón de Jesús y que muchas familias cristianas siguen al pie de la letra la tradición y prácticas religiosa para no caer en tentació".