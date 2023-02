“Sacaron los cuerpos y no avisaron”: polémica en cementerio de Cartagena

“El sábado que mi mamá y mi tío fueron al cementerio se llevaron la sorpresa de no poder pasar a la zona donde estaba mi abuelo”, manifiesta una de las denunciantes. Después de una larga espera, pudieron ver que los despojos mortales de su pariente no se encontraban en el lugar donde hace un mes y medio los habían sepultado. Lea: Cementerio de Manga no da más... por ahora, Distrito explica por qué

“Nosotros compramos ese lote y ahora no sé dónde están los restos de mi hermana. Sacaron los cuerpos de las tumbas y no nos avisaron, tenían que solicitarnos el permiso”, dijo entre lágrimas Cleotilda Palacio García, que hace dos meses se despidió de su ser querido.

Las familias que denunciaron el caso se dirigieron a los funcionarios. “Nos dijeron que son cambios momentáneos y que no nos avisaron por la contingencia y para no afectarnos. Estamos sufriendo sin saber nada, les confiamos algo y no están en las mejores condiciones. No hay las garantías”, agregó otro de los denunciantes.

Hasta ahora Jardines de Cartagena no ha dado información sobre lo sucedido con los terrenos donde estaban los cuerpos. Tampoco cómo fue el traslado de estos a otro lugar ni las condiciones en que ahora se encuentran.