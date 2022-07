¡Salió a deber! La verdad detrás del conductor de Transcaribe que abandonó su bus

Confusión y distintos comentarios y reacciones originó el video que muestra a un conductor de Transcaribe bajarse del bus que manejaba y dejar solos a los pasajeros. “No me interesa, ya no me interesa... Me voy de esta mierda”, se le escucha decir. Lea aquí: Video: “Me voy”, conductor de Transcaribe deja tirado bus y pasajeros El Universal se contactó con Harin Anaya Torres para conocer su versión sobre los hechos. El hombre contó detalladamente cómo ocurrió el incidente que se inició por su intención de hacer cumplir las normas del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). “A las 8 de la mañana, en la ruta X106, estaba en la parada de El Rodeo. Allí había un muchacho vendiendo pasajes en el bus. Yo le pedí el favor que no lo hiciera, porque eso no está permitido. Le dije que se acercara a la fila, pero que en la puerta del bus no lo hiciera porque eso está prohibido”, cuenta y continúa: “Ahí fue cuando los usuarios empezaron a insultarme y lanzarme improperios”.

Según Anaya Torres, desde su asiento le insistió al muchacho que dejara de hacer la venta, práctica prohibida por el sistema, pero tras recibir insultos por parte los pasajeros, decidió seguir su recorrido. “Cerré las puertas del bus, me siguieron gritando e insultado, así que las volví a abrir, se subieron más usuarios y continué”. El operador, perteneciente a la empresa Transambiental, finalmente detuvo el bus en inmediaciones al Centro Comercial San Fernando. “Los insultos siguieron, así que para no tener dificultades con los usuarios me bajé del bus y llamé a operaciones para que mandaran otro conductor. No me sentía en condiciones mentales y físicas para seguir la operación”, explicó. En el video grabado por usuarios que, al parecer, esperaban subir al bus, se ve al conductor bajar, dejar solos a los pasajeros y caminar. Sin embargo, él explica que no se fue: “Esperé a que llegara el otro conductor y me subí en la moto del coordinador de la empresa, la misma en la que llegó mi compañero. Solo grabaron una parte y no mostraron lo demás”, señala Anaya.