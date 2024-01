Se desconoce el estado actual de la vía Policarpa - Arroz Barato: Funcicar

Originalmente adjudicado a Cumbre Ingeniería S.A.S., con sede en Bogotá, el proyecto enfrentó su primer contratiempo con un inicio demorado, según expresó Funcicar. Programado para comenzar inmediatamente después de la adjudicación del contrato, el trabajo real en el proyecto no comenzó hasta el 25 de abril de 2023, casi dos meses y medio después.

La nueva administración en 2024 anunció la reactivación del proyecto, con el alcalde Dumek Turbay Paz y el secretario de Infraestructura Wilmer Iriarte inspeccionando personalmente las obras. Sin embargo, a pesar de este desarrollo positivo, el acta de reanudación del proyecto no ha sido publicada en Secop, dejando el estado actual del contrato sin clarificar. Le puede interesar: “No existe sentencia definitiva que ordene la demolición”: Aquarela

Funcicar observó que la administración distrital no aplicó a tiempo las medidas establecidas en el contrato para conminar al contratista a cumplir sus obligaciones contractuales, tales como multas, declaratorias de incumplimiento, entre otras acciones que garantizaran el cumplimiento de los tiempos inicialmente previstos en el contrato.

Respuesta de la administración de Dumek Turbay

Ante lo expresado por parte de Funcicar, el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, sostuvo que “lo primordial es reafirmar que una de las directrices del alcalde Dumek Turbay Paz es que en su administración no se permitirán ni se dejarán obras abandonadas. Bajo esta lógica, hemos trabajado desde el 1 de enero en la revisión de los contratos de obras que estaban en espera de reiniciarse. Las obras se encuentran en alistamiento permanente”.

Y añadió: “En el caso puntual de la vía Policarpa - Arroz Barato, que ya visitamos en varias ocasiones junto a los representantes de la Junta de Acción Comunal, queremos aclarar que la obra civil está suspendida, pero hemos reiterado que esto no es razón para que deba estar abandonada”. Lea también: “No queremos un arreglo de cuatro años sino uno definitivo”: El Laguito

Iriarte expresó que no es justo que se promuevan indicios de irregularidades o de que no se están haciendo bien las cosas. “Es nuestro deber primario. Es nuestro ímpetu. Por ello, desde Infraestructura, revisamos los diseños y de cruce de cause para formalizar el reinicio”, acotó.

Por último, manifestó que e importante precisar que el contratista es el responsable de mantener la calidad y las especificaciones, y, lo más importante, disminuir los riesgos e inconvenientes que se generen a la comunidad. Para esto se obliga a cumplir con actividades de mitigación y aquellos compromisos adquiridos con la comunidad.