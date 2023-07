Se hará jornada adicional para los damnificados de San Francisco

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) estableció un cronograma para jornada extraordinaria destinada a la firma del formato único de subsidios de arriendo para las personas afectadas por desastres naturales previos (2004, 2007, 2010, 2011) y la falla de San Francisco; jornadas que son especialmente para aquellos damnificados que no pudieron asistir en las fechas programadas el primer semestre. Lea aquí: ¡Todo gratis! Concierto en la bahía y entrada a veleros este fin de semana

Los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de julio se brindará atención a los afectados en las instalaciones de la OAGRD en el barrio El Espinal, siguiendo la modalidad de pico y cédula. La atención se realizará según el último dígito de la cédula del damnificado de la siguiente manera:

- Miércoles 26 de julio: Cédulas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

- Jueves 27 de julio: Cédulas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Viernes 28 de julio: jornada adicional para todos los dígitos.

La entidad recordó que el trámite debe realizarse de manera presencial y requiere la asistencia tanto del arrendador como del arrendatario. Fernando Abello, director de la OAGRD, enfatizó: “la atención se llevará a cabo en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y es de suma importancia que ambos acudan con la documentación requerida. Les recordamos que no se debe recurrir a intermediarios”. Lea aquí: ¿Más calor que ayer? A este nivel llegaría la temperatura hoy en Cartagena

También se recomendó asistir en el día correspondiente y no dejar todo para el viernes ya que, en caso de cambio de un documento o situaciones imprevistas, no se tendrá el tiempo suficiente para corregir la situación por parte de los damnificados. Así mismo, hizo hincapié en que la jornada no es retroactiva, lo que quiere decir que los formatos que se suscriban serán válidos para los pagos del tercer y último trimestre de 2023.

Estos son los requisitos necesarios para la suscripción de los contratos:

- El trámite debe realizarse únicamente de manera presencial por parte del damnificado y del arrendador.

- Se debe presentar el certificado bancario original y vigente del arrendador; en casos de eventos ocurridos en 2004, corresponde al damnificado.

- Se requiere una copia reciente de un recibo de servicios públicos, como agua potable, gas natural y/o energía, con una antigüedad no mayor a dos meses.