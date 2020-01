Secretaría de Educación de Cartagena modificó el calendario escolar 2020

“Desde finales del año anterior, el Distrito viene adelantando procesos de contratación del servicio de aseo, vigilancia y transporte escolar, así mismo obras en materia de infraestructura en algunas sedes oficiales que no se han podido culminar a la fecha y que son necesarias para garantizar en una forma segura y efectiva el servicio público educativo; requiriéndose aproximadamente una semana más, sin la asistencia de los estudiantes”, dice el oficio emitido por Olga Acosta, secretaria de Educación.

Cabe resaltar que aunque los trabajadores de aseo y vigilancia no han abandonado los colegios para no afectar el proceso de matrícula, aún no tienen nada definido, pues el Distrito anunció que contratará 700 OPS durante dos meses mientras se adjudica el contrato.

Según explicó la secretaria General del Distrito, Diana Martínez, luego de concertar con los sindicatos de trabajadores se decidió que prestarán el servicio aquellas personas que han permanecido de forma voluntaria en las instituciones.

Por otra parte, el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) aún está en revisión. En diálogo con El Universal, la secretaria de Educación, Olga Acosta, indicó que está resolviendo todo lo que la administración saliente “dejó pendiente”.

“Estamos trabajando duro para que las cosas que no se dejaron hechas se puedan hacer, buscando las salidas jurídicas e institucionales”, precisó.

El nuevo calendario

Pese al aplazamiento del inicio de clases, el calendario escolar no sufrió muchas alteraciones. El primer período académico va desde el 27 de enero hasta el 21 de junio; mientras que el segundo se inicia el 6 de julio y culmina el 29 de noviembre.

Las semanas de descanso escolar quedaron de la siguiente manera: del 6 al 12 de abril (Semana Santa); del 22 de junio al 5 de julio (mitad de año); del 5 al 11 de octubre; y del 30 de noviembre al 10 de enero de 2021.

Última semana de matrículas

A través de la campaña Matrícula Sus Sueños, la Secretaría de Educación invita a papás, mamás, tíos, abuelos y demás familiares que estén al cuidado de los menores, a formalizar el proceso de matrícula en las instituciones educativas oficiales del Distrito.

A partir de hoy y hasta el 24 de enero las matriculas estarán abiertas. Según reporte de la dependencia, a la fecha hay disponibles 23 mil cupos escolares y se han matriculado 162.997 estudiantes, incluidos los que pertenecen al plan becario.

Salim Bechara, INEM, Luis Carlos López, Leticia, Manzanillo del Mar, Bayunca, Antonia Santos, Fredonia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Omaira Sánchez, San Juan de Damasco, Fernando de la Vea, Alberto Fernández Baena, Manuela Beltrán, CASD Manuela Beltrán, son las instituciones cuya proyección de matrículas va en un 50%.