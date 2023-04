“Secretario de Planeación miente”: La Vieja Guardia

“Tenemos casi un mes sin poder trabajar, ya que los andamios no nos permiten ingresar al local, nos tienen encerrados. Somos mujeres trabajadoras, madres cabeza de hogar y las directas afectadas. Nadie nos ayuda. Espacio Público y Planeación se han declarado impedidos, ya no sabemos qué hacer. La encargada de la remodelación tiene un permiso de Planeación y a nosotras nunca nos informaron”, dijo Nena Cantillo Atuesta, propietaria y chef de Vieja Guardia. Lea: Empleadas se quejan: bloquean entrada de reconocido restaurante en el Centro

Desde marzo se vienen presentando denuncias por una polémica de vecinos en el edificio Los Balcones, en el barrio San Diego, en pleno Centro Histórico. Esto por una presunta mala intervención en uno de los balcones del edificio. Los propietarios y trabajadores del restaurante Vieja Guardia han manifestado que los andamios colocados en la construcción adyacente no permiten ingresar al local, por lo cual no han podido abrir al público.

Por su parte, mediante un comunicado a la opinión publica, la Secretaría de Planeación habló sobre la situación expuesta, señalando que la estructura intervenida presentaba un riesgo. “Lo primero que hay que señalar es que la intervención se realiza por el alto riesgo que representa la estructura para los habitantes del sector y los peatones. La estructura no garantiza el soporte de la carga y puede ocurrir un colapso. Dentro del trámite no se exige la necesidad de citar a vecinos colindantes para que hagan parte del proceso. Es importante precisar que el restaurante Vieja Guardia no cuenta con un acto administrativo que autorice la ocupación para aprovechamiento económico del espacio público, de modo que el establecimiento de comercio no puede estar ocupando espacio público con mesas o sillas para la ejecución de su actividad comercial”. Lea: “No tienen permiso para ocupar la terraza”: Distrito a La Vieja Guardia